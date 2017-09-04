Культурная программа III ВЭФ охватит всю столицу Приморского края
Концерт Indian Ocean, караоке с «Хором Турецкого», марафон выступлений творческих коллективов — для гостей форума и жителей региона.
Концерт Indian Ocean, караоке с «Хором Турецкого», марафон выступлений творческих коллективов — для гостей форума и жителей региона.
Владивосток, 4 сентября, PrimaMedia.
Мероприятия культурной программы III Восточного экономического форума выйдeт за рамки собственно кампуса ДВФУ на острове Русском, где
В этом году, сообщили спикеры, в организации культурной программы ВЭФ со стороны принимающего региона задействованы не только подведомственные учреждения департамента культуры Приморского края, но и образовательные организации, музеи и другие площадки краевого центра. 6-го, 7-го и 8 сентября, например, на центральной площади пройдет праздник песни «От классики до караоке». 6 сентября перед жителями и гостями Владивостока выступит «Хор Турецкого» с проектом «Народное караоке». Этот проект, к слову, в феврале 2017 года получил премию правительства РФ.
На пятницу, 8 сентября, запланирован романтический вечер под звучание Тихоокеанского симфонического оркестра. Также во время форума на набережной ДВФУ будут выступать лучшие творческие коллективы дальневосточных субъектов РФ, а 9-го и 10 сентября, когда набережную университета откроют для всех желающих, программу повторят.
«Культурная программа ВЭФ набирает обороты. Если на первом форуме мы наблюдали выступления творческих коллективов на набережной ДВФУ, то в этом году у нас несколько площадок по всему городу. Таких насыщенных программ уже давно не было. Я надеюсь, что наши артисты подарят настоящий праздник гостям и жителям города», — отметила в ходе
7 сентября на центральной площади Владивостока даст концерт популярная индийская группа Indian Ocean. Именно с Приморья музыканты начинают свой гастрольный тур по России, а 9 сентября они будут выступать на одной из открытых площадок Москвы. Визит индийских артистов обусловлен и тем, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индией. На пятницу, 8 сентября, запланирован романтический вечер под звучание Тихоокеанского симфонического оркестра.
В ходе
Что интересно, специально для культурной программы ВЭФ впервые был написан гимн «Улицы Дальнего Востока», в создании которого приняли участие представители всех субъектов ДФО. Строки о Приморском крае написала директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко. Впервые гимн прозвучит уже 5 сентября на открытии выставки «Улицы Дальнего Востока».