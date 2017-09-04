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14:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Культурная программа III ВЭФ охватит всю столицу Приморского края

Концерт Indian Ocean, караоке с «Хором Турецкого», марафон выступлений творческих коллективов — для гостей форума и жителей региона.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 сентября, PrimaMedia.

Мероприятия культурной программы III Восточного экономического форума выйдeт за рамки собственно кампуса ДВФУ на острове Русском, где 6—7 сентября будет проходить деловая часть форума. В галереях и музеях Владивостока представят различные экспозиции, на набережной ДВФУ пройдет марафон творческих коллективов, а на центральной площади краевого центра выступят популярная индийская группа, «Хор Турецкого» и Тихоокеанский симфонический оркестр. Об этих и других событиях культурно-развлекательной повестки ВЭФ рассказали организаторы на пресс-конференции 4 сентября, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году, сообщили спикеры, в организации культурной программы ВЭФ со стороны принимающего региона задействованы не только подведомственные учреждения департамента культуры Приморского края, но и образовательные организации, музеи и другие площадки краевого центра. 6-го, 7-го и 8 сентября, например, на центральной площади пройдет праздник песни «От классики до караоке». 6 сентября перед жителями и гостями Владивостока выступит «Хор Турецкого» с проектом «Народное караоке». Этот проект, к слову, в феврале 2017 года получил премию правительства РФ.

На пятницу, 8 сентября, запланирован романтический вечер под звучание Тихоокеанского симфонического оркестра. Также во время форума на набережной ДВФУ будут выступать лучшие творческие коллективы дальневосточных субъектов РФ, а 9-го и 10 сентября, когда набережную университета откроют для всех желающих, программу повторят.

«Культурная программа ВЭФ набирает обороты. Если на первом форуме мы наблюдали выступления творческих коллективов на набережной ДВФУ, то в этом году у нас несколько площадок по всему городу. Таких насыщенных программ уже давно не было. Я надеюсь, что наши артисты подарят настоящий праздник гостям и жителям города», — отметила в ходе пресс-конференции директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.

7 сентября на центральной площади Владивостока даст концерт популярная индийская группа Indian Ocean. Именно с Приморья музыканты начинают свой гастрольный тур по России, а 9 сентября они будут выступать на одной из открытых площадок Москвы. Визит индийских артистов обусловлен и тем, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индией. На пятницу, 8 сентября, запланирован романтический вечер под звучание Тихоокеанского симфонического оркестра.

В ходе пресс-конференции также сообщили, что в Приморской картинной галерее, галерее «Артэтаж», музеях им. Арсеньева и ДВФУ будут представлены разнообразные выставки и экспозиции. Не останется в стороне и Приморская сцена Мариинского театра, где 6 сентября выступят «Виртуозы Москвы», а 7 сентября пройдет балет «Спящая красавица». Также 7 сентября на сцене Приморской краевой филармонии состоится концерт «Виртуозов Якутии», посвященный 385-летию вхождения Республики Саха (Якутия) в состав России.

Что интересно, специально для культурной программы ВЭФ впервые был написан гимн «Улицы Дальнего Востока», в создании которого приняли участие представители всех субъектов ДФО. Строки о Приморском крае написала директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко. Впервые гимн прозвучит уже 5 сентября на открытии выставки «Улицы Дальнего Востока».

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