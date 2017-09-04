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13:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Вместо библиотеки и за счёт субсидии: В Прикамье появится детский технопарк

В 2018 году 18 регионов России получат федеральную субсидию на создание детских технопарков. Прикамью планируют выделить 60,934 млн рублей.

Пермский край вошло в число 13 регионов РФ, которым в 2018 выделят федеральные субсидии на создание детских технопарков «Кванториум». Прикамье получит на создание технопарка 60,934 млн рублей, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Открытие детских технопарков «Кванториум» реализуется в рамках приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ «Доступное дополнительное образование для детей». В соответствии с поручением президента России от 27 мая 2015 года «Кванториумы» создаются во всех регионах страны. На данный момент функционирует 24 площадки детских технопарков «Кванториум» в 19 субъектах РФ. По данным Минобра РФ, до конца 2017 года сеть детских технопарков «Кванториум» будет представлена не менее чем в 36 регионах. К концу 2018 года обучать детей в «Кванториумах» будут уже в 70 субъектах РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми из-за реализации проекта «Кванториум» пришлось сменить место дислокации старейшей библиотеке. Вместе с книжным фондом юношеская библиотека им Л. Н. Толстого переехала в ДК им. Солдатова. Ранее учреждение делило здание с парком научных развлечений. Местные власти решили реализовать в здании проект детского технопарка и выселить библиотеку, хотя, как утверждала сотрудница учреждения культуры, изначально проект реконструкции здания предполагал размещение в нем библиотеки.

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