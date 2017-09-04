Вместо библиотеки и за счёт субсидии: В Прикамье появится детский технопарк

Открытие детских технопарков «Кванториум» реализуется в рамках приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ «Доступное дополнительное образование для детей». В соответствии с поручением президента России от 27 мая 2015 года «Кванториумы» создаются во всех регионах страны. На данный момент функционирует 24 площадки детских технопарков «Кванториум» в 19 субъектах РФ. По данным Минобра РФ, до конца 2017 года сеть детских технопарков «Кванториум» будет представлена не менее чем в 36 регионах. К концу 2018 года обучать детей в «Кванториумах» будут уже в 70 субъектах РФ.