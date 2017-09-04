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13:44 (мск), источник: Om1.ru

Уже в сентябре в Омске может пойти мокрый снег

Погода начнет портиться с начала текущей недели. Завтра в регионе ожидается дождь, а к выходным температура опустится до +25°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 82% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

С приходом осени в Омске меняется температурный режим. В понедельник в регионе началось похолодание, а во вторник 5 сентября ожидается дождь. Температура воздуха при этом опустится до +16°C, а ночью до +12°C, причем кратковременные дожди будут идти вплоть до 10 сентября.

Со следующей недели температура продолжит понижаться. До 16 сентября днем будет в пределах от +9°C до +11°C, затем ожидается кратковременное потепление, и к концу месяца температура уже не будет подниматься выше +13…+10°C.

Несмотря на частые кратковременные дожди в целом месяц не будет дождливым. Месячное количество осадков ожидается около нормы, а вот на севере области чуть больше нормы.

При этом по данным Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», к концу месяца в Омске ожидается мокрый снег. С 1 октября начнется резкое похолодание.

По долгосрочному прогнозу сайта omsk.nuipogoda.ru, температура в этом месяце не будет подниматься выше +4…+1°C, а в середине месяца опустится до ноля.

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