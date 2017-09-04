Уже в сентябре в Омске может пойти мокрый снег

Источник: Агентство «Москва»

С приходом осени в Омске меняется температурный режим. В понедельник в регионе началось похолодание, а во вторник 5 сентября ожидается дождь. Температура воздуха при этом опустится до +16°C, а ночью до +12°C, причем кратковременные дожди будут идти вплоть до 10 сентября.

Со следующей недели температура продолжит понижаться. До 16 сентября днем будет в пределах от +9°C до +11°C, затем ожидается кратковременное потепление, и к концу месяца температура уже не будет подниматься выше +13…+10°C.

Несмотря на частые кратковременные дожди в целом месяц не будет дождливым. Месячное количество осадков ожидается около нормы, а вот на севере области чуть больше нормы.

При этом по данным Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», к концу месяца в Омске ожидается мокрый снег. С 1 октября начнется резкое похолодание.