В Омске наблюдается дефицит десятиклассников

С началом нового учебного года в школах Омска не прекращен набор 10-классников. На базе 153 школ функционируют 247 10-х классов, в которых обучаются 4898 школьников. В департаменте образования администрации города обращают внимание, что вакансии есть в профильных (с индивидуальным отбором) и общеобразовательных 10-х классах в независимости от микроучастка.