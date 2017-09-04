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14:13 (мск), источник: СуперОмск

В Омске наблюдается дефицит десятиклассников

Омские школы продолжают прием заявлений от выпускников девятых классов.

С началом нового учебного года в школах Омска не прекращен набор 10-классников. На базе 153 школ функционируют 247 10-х классов, в которых обучаются 4898 школьников. В департаменте образования администрации города обращают внимание, что вакансии есть в профильных (с индивидуальным отбором) и общеобразовательных 10-х классах в независимости от микроучастка.

В Кировском округе выпускников девятых классов ждут в школах № 10, 11, 24, 28, 36, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 119, 135, 139, 144, 145, 149, 151. В Ленинском округе — № 59, 71, 75, 78, 87, 99, 104, 110, 126, 127, 148. В Октябрьском округе — № 2, 27, 31, 39, 40, 43, 70, 88, 134, 138, 142, лицей «БИТ». В Советском округе — № 2, 18, 46, 80, 82, 98, 109, 123, 133, 166, 13 (вечерняя). В Центральном округе — № 6, 13, 14, 16, 17, 23, 29, 30, 38, 48, 60, 69, 77, 81, 85, 90, 91, 93, 113, 130, 131, 152.

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