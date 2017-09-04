Сбежавшие из приюта в Башкирии двое воспитанников нашлись
В Ишимбайском районе благополучно завершились поиски двоих воспитанников социального приюта, которые сбежали в субботу, 2 сентября.
В Ишимбайском районе благополучно завершились поиски двоих воспитанников социального приюта, которые сбежали в субботу, 2 сентября.
Подростки в тот же день самостоятельно вернулись в учреждение, сообщила директор Южного межрайонного центра социальной помощи семье и детям Розалия Каримова.
«В тот же день дети вернулись, все нормально», — сказала представитель социального учреждения.
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