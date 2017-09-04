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13:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму и Севастополе насчитали 27 660 первокласников

5 сентября в школах пройдут их первые уроки.

Источник: Комсомольская правда

В школы Крыма и Севастополя в новом учебном году приняли 27 660 человек. 5 сентября первые уроки пройдут у 22 700 рябятишек, живущих в РК, и у 4960 севастопольцев.

В Минобразе РК отметили, что это рекордные цифры. Такого наплыва детей в школах не было последние 20 лет! Объясняется это просто. Кроме того, что на полуострове увеличилась рождаемость, за последние три года в приморские города переехало жить большое число россиян с детьми.

Больше всего первоклассников будут учиться в Симферополе, Ялте, Евпатории и Судаке. В Севастополе лидирующее место по количеству первоклассников занимает Гагаринский район, втрое — Ленинский район, третье — Нахимовский, четверное — Балаклавский.

В общей сложности в школах Крыма учатся около 190 тысяч детей, а в Севастополе больше 42 тысяч.

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