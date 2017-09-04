В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли несколько улиц
Сегодня, 4 сентября, в Самаре в связи с ремонтом тепловых сетей перекрыли движение сразу по пяти улицам.
Сегодня, 4 сентября, в Самаре в связи с ремонтом тепловых сетей перекрыли движение сразу по пяти улицам.
Как сообщает
до 22:00 10 сентября — по улице
до 23:00 минут 25 сентября — по улице Мирной на участке протяженностью 50 метров от улицы Калинина в направлении улицы Воронежской, а также по улице Калинина на участке протяженностью 50 метров от улицы Мирной в направлении проспекта Карла Маркса;.
до 23:00 15 сентября — по улице Скляренко от дома № 6 до проспекта Масленникова и от проспекта Масленникова до улицы Николая Панова;.
до 23:00 25 сентября — по Зубчаниновскому шоссе по четной стороне проезда вдоль путепровода по улице Физкультурная от дома № 132 до железнодорожных путей.