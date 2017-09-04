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13:55 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли несколько улиц

Сегодня, 4 сентября, в Самаре в связи с ремонтом тепловых сетей перекрыли движение сразу по пяти улицам.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения будут действовать на следующих участках:

до 22:00 10 сентября — по улице Алма-Атинской на участке протяженностью 300 метров от дома № 72б в сторону улицы Ставропольской;.

до 23:00 минут 25 сентября — по улице Мирной на участке протяженностью 50 метров от улицы Калинина в направлении улицы Воронежской, а также по улице Калинина на участке протяженностью 50 метров от улицы Мирной в направлении проспекта Карла Маркса;.

до 23:00 15 сентября — по улице Скляренко от дома № 6 до проспекта Масленникова и от проспекта Масленникова до улицы Николая Панова;.

до 23:00 25 сентября — по Зубчаниновскому шоссе по четной стороне проезда вдоль путепровода по улице Физкультурная от дома № 132 до железнодорожных путей.

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