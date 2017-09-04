Казахстанку с тремя детьми доставили на родину из Ирака

В Казахстан прибыла женщина 1985 года рождения с тремя несовершеннолетними детьми. Также сообщается, что еще одна женщина, гражданка России, и трое ее детей, граждан Казахстана, доставлены в Грозный. Обе семьи — жители Актау.

«Остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке. В настоящее время консул посольства Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке решает на месте вопрос об их эвакуации на родину», — отметил Жайнаков.