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14:11 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанку с тремя детьми доставили на родину из Ирака

При содействии российской стороны четверо граждан Казахстана доставлены на родину из зоны боевых действий в Ираке.

Источник: 365info.kz

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

В Казахстан прибыла женщина 1985 года рождения с тремя несовершеннолетними детьми. Также сообщается, что еще одна женщина, гражданка России, и трое ее детей, граждан Казахстана, доставлены в Грозный. Обе семьи — жители Актау.

«Остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке. В настоящее время консул посольства Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке решает на месте вопрос об их эвакуации на родину», — отметил Жайнаков.

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