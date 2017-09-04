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14:15 (мск), источник: Вести - Красноярск

Патрульно-постовая служба Красноярска получила 18 новых автомобилей

Патрульно-постовая служба красноярской полиции получила 18 новых автомобилей. «УАЗ Патриот» полицейские Красноярска получили одними из первых в России. В автомобилях созданы более комфортные условия для работы.

У машин удобная панель управления и в ней созданы все условия для безопасной перевозки правонарушителей. Отсек для задержанных представляет собой капсулу, встроенную в автомобиль. Новые автомобили уже вышли на улицы краевого центра.


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