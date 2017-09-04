Патрульно-постовая служба Красноярска получила 18 новых автомобилей
Патрульно-постовая служба красноярской полиции получила 18 новых автомобилей. «УАЗ Патриот» полицейские Красноярска получили одними из первых в России. В автомобилях созданы более комфортные условия для работы.
У машин удобная панель управления и в ней созданы все условия для безопасной перевозки правонарушителей. Отсек для задержанных представляет собой капсулу, встроенную в автомобиль. Новые автомобили уже вышли на улицы краевого центра.
В моду вошел стробинг для волос (фото)Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.