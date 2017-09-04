В Самаре открыли 6-метровый фонтан-дерево
На днях в Самаре состоялось торжественное открытие скульптурной композиции в честь 130-летия самарского водопровода.
На днях в Самаре состоялось торжественное открытие скульптурной композиции в честь 130-летия самарского водопровода.
Шестиметровый
«Древо жизни» представляет собой композицию из стилизованных водопроводных труб, олицетворяющую переход от модерна конца XIX века (когда и был создан самарский водопровод) к хайтеку ХХI века.
«Просим обратить внимание, что вода в