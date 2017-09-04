В Самаре открыли 6-метровый фонтан-дерево

«Древо жизни» представляет собой композицию из стилизованных водопроводных труб, олицетворяющую переход от модерна конца XIX века (когда и был создан самарский водопровод) к хайтеку ХХI века. Арт-объект включает в себя ещё и оригинальный фонтан: вода из крана спускается в чашу, которая в настоящий момент засыпана мраморной крошкой. До конца года планируется выложить ее дно специальной плиткой, на которой будут изображены городские сюжеты.