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15:16 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре открыли 6-метровый фонтан-дерево

На днях в Самаре состоялось торжественное открытие скульптурной композиции в честь 130-летия самарского водопровода.

Источник: samcomsys.ru

Шестиметровый арт-объект, получивший название «Древо жизни», установили в сквере на пересечении улиц Полевой и Галактионовской.

«Древо жизни» представляет собой композицию из стилизованных водопроводных труб, олицетворяющую переход от модерна конца XIX века (когда и был создан самарский водопровод) к хайтеку ХХI века. Арт-объект включает в себя ещё и оригинальный фонтан: вода из крана спускается в чашу, которая в настоящий момент засыпана мраморной крошкой. До конца года планируется выложить ее дно специальной плиткой, на которой будут изображены городские сюжеты.

«Просим обратить внимание, что вода в арт-объекте течёт по замкнутой схеме, пить её нельзя!», — предупреждают в «СКС».

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