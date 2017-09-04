Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК его адвокат Саркис Дарбинян.
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК его адвокат Саркис Дарбинян.
Как заявил Дарбинян, жалоба в ЕСПЧ касается содержания математика в СИЗО с апреля по конец июля. «Наш адвокат Алексей Липцер обратился в ЕСПЧ по поводу изначально избранной меры пресечения», — заявил Дарбинян.
Преподаватель математики Московской
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