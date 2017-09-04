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15:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Бетонные работы и укладка брусчатки начаты на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Как сообщил по итогам оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода директор департамента строительства Юрий Щеголев, ремонтно-строительные работы на Нижневолжской набережной идут полным ходом.

Согласно информации, в настоящее время на объект завезён необходимый объём грунта для формирования склонов, начаты бетонные работы, работы по укладке брусчатки и монтаж смотровых площадок.

Отмечается, что все работы идут в графике. В этом году планируется завершить основную часть строительно-монтажных работ, а на 2018 год оставить только озеленение и малые архитектурные формы.

«Синий забор будет убран, когда закончатся строительно-монтажные работы», — подчеркнул Юрий Щеголев.

Ранее сообщалось, что берегоукрепительные сооружения на Нижневолжской набережной находятся в исправном состоянии.

Напомним, что в рамках первого этапа благоустройства будут организованы прогулочные дорожки, планируется разбить цветники и провести озеленение территории, выделить отдельные велодорожки, выделить место под стоянку автомашин и утвердить схему размещения торговых палаток.   На втором этапе у Канавинского моста будет построена открытая концертная площадка в форме амфитеатра площадью 6 тыс. кв. м и фонтан. Проектные работы по данным объектам пока не выполнены, но их планируется построить до конца 2018 года.

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