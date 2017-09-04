Бетонные работы и укладка брусчатки начаты на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Согласно информации, в настоящее время на объект завезён необходимый объём грунта для формирования склонов, начаты бетонные работы, работы по укладке брусчатки и монтаж смотровых площадок.

Отмечается, что все работы идут в графике. В этом году планируется завершить основную часть строительно-монтажных работ, а на 2018 год оставить только озеленение и малые архитектурные формы.

«Синий забор будет убран, когда закончатся строительно-монтажные работы», — подчеркнул Юрий Щеголев.

Ранее сообщалось, что берегоукрепительные сооружения на Нижневолжской набережной находятся в исправном состоянии.