Бетонные работы и укладка брусчатки начаты на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде
Как сообщил по итогам оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода директор департамента строительства Юрий Щеголев,
Как сообщил по итогам оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода директор департамента строительства Юрий Щеголев,
Согласно информации, в настоящее время на объект завезён необходимый объём грунта для формирования склонов, начаты бетонные работы, работы по укладке брусчатки и монтаж смотровых площадок.
Отмечается, что все работы идут в графике. В этом году планируется завершить основную часть
«Синий забор будет убран, когда закончатся
Ранее сообщалось, что берегоукрепительные сооружения на Нижневолжской набережной находятся в исправном состоянии.
Напомним, что в рамках первого этапа благоустройства будут организованы прогулочные дорожки, планируется разбить цветники и провести озеленение территории, выделить отдельные велодорожки, выделить место под стоянку автомашин и утвердить схему размещения торговых палаток. На втором этапе у Канавинского моста будет построена открытая концертная площадка в форме амфитеатра площадью 6 тыс. кв. м и фонтан. Проектные работы по данным объектам пока не выполнены, но их планируется построить до конца 2018 года.