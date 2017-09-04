Парад российского студенчества пройдет в Иркутске 16 сентября

Источник: IrkutskMedia.ru

Парад российского студенчества состоится в столице Приангарья 16 сентября. Участие в нем примут 37 городов России. Грандиозная молодежная акция проходит в областном центре во второй раз. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

По традиции студенты всех вузов областного центра, более 3 тысяч человек, примут участие в шествии. Колоны пройдут от памятника Александру III по улицам Карла Маркса и Ленина. Торжественная часть парада начнется в 12.00 на площади перед ДС «Труд».

«В программе: принятие Клятвы российского студента, торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты. Завершится мероприятие праздничным концертом с участием творческих коллективов города. Также организаторы проведут среди студентов розыгрыш призов», — отметили в пресс-службе.

Организаторами парада выступают студенческий координационный совет Иркутской области, совет проректоров России при поддержке министерства образования и науки РФ и администрации Иркутска.