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15:40 (мск), источник: Вести Иркутск

В Куйтуне через два года появится ещё одна школа

Вместо детсада и старого клуба — новая школа. Её начали строить в Куйтуне. Дети со всего района ждали этого события больше 25 лет.

Источник: Вести Иркутск

Первый бетон заполняет опалубку, а это значит, что в Куйтунском районе — праздник. Через два года здесь откроется долгожданная школа. Старое здание давно сгорело, учеников расселили по разным помещениям. Расстояние между ними — 1,5 километра, приходится успевать, пока не закончилась перемена.

— Более 25 лет все ждали строительства новой школы. Мы можем многое решать, когда и район, и поселение, и ЗС, и правительство решают одни задачи, — говорит депутат Заксобрания Иркутской области Геннадий Нестерович.

На строительство запланировано 740 миллионов рублей. В новенькой школе для 750 учеников будут три спортивных зала, мастерские, несколько учебных корпусов. Кроме того, появится тёплая стоянка для школьных автобусов, ведь здесь будут учиться дети со всего района.

— Саянск с Куйтуном уже как побратим. Мы построили здесь больницу, детсад, водовод. И вот теперь — школа. И оснащена она будет новейшим оборудованием, которое необходимо для получения хороших знаний, — говорит генеральный директор ЗАО «Восток Центр» Александр Сигал.

Возможно, в следующем году «Восток Центр» ждёт ещё одна важная стройка — школа в родном Саянске на 550 мест.

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