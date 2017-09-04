Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километров
Мотоциклисты проедут через 19 стран, среди которых Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Италия, Хорватия, Греция, Болгария, до Сочи.
Мотоциклисты проедут через 19 стран, среди которых Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Италия, Хорватия, Греция, Болгария, до Сочи.
НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новосибирские мотоциклисты проводят пробег протяженностью 18 тыс. километров по России, странам Восточной и Западной Европы и
«Мотопробег “Погнали! Мир ждет!” общей протяженностью 18 тыс. км посвящен юбилею Новосибирской области. В ходе поездки участники планируют рассказывать в соцсетях о правилах поведения в той или иной стране, о ее традициях и особенностях, о том, как правильно оформить визовые документы, запланировать остановки, выстроить маршрут с учетом потребностей и возможностей путешественника. Опыт путешествия будет оформлен в виде отчетов, которые все заинтересованные смогут использовать как основу для создания собственных маршрутов», — говорится в сообщении.
Участники мотопробега также будут информировать жителей разных стран мира о Новосибирской области. Мотоциклисты проедут из Новосибирска через 19 стран, среди которых Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Италия, Хорватия, Греция, Болгария, до Сочи.
Старт мотопробега назначен на 5 сентября, завершить его путешественники планируют к началу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в середине октября.