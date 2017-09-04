В Омске вернули электричку для студентов
Электропоезд Омск — Москаленки будет курсировать каждое воскресенье.
Электропоезд Омск — Москаленки будет курсировать каждое воскресенье.
«Студенческая» электричка Омск — Москаленки возобновила свою работу накануне, 3 сентября.
Электропоезд будет отправляться со станции Москаленки по воскресеньям в 18.51 по местному времени и прибывать в Омск в 20.12. Электричка популярна у школьников и студентов из сельской местности, обучающихся в Омске, которые возвращаются после выходных к месту учёбы.
Напомним, что на время летних каникул дополнительный электропоезд № 6482 Москаленки — Омск, который был отменен.