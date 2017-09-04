В Омске вернули электричку для студентов

Электропоезд будет отправляться со станции Москаленки по воскресеньям в 18.51 по местному времени и прибывать в Омск в 20.12. Электричка популярна у школьников и студентов из сельской местности, обучающихся в Омске, которые возвращаются после выходных к месту учёбы.