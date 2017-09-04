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15:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ушел из жизни бывший руководитель донского ГУФСИН Владимир Хижняк

После продолжительной болезни ушел из жизни ветеран уголовно-исполнительной системы, бывший руководитель ГУФСИН России по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Владимир Игнатьевич Хижняк.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, экс-руководитель скончался 3 сентября на 64 году жизни.

Владимир Игнатьевич начал службу в уголовно-исполнительной системе в 1977 году с должности воспитателя Новосибирской ВТК УИТУ УВД.

За более чем 30 лет службы в УИС Владимир Хижняк занимал должности начальника спецчасти СИ-2 УВД Ростоблисполкома, начальника Таганрогского следственного изолятора № 2, первого заместителя начальника ГУИН Минюста России по Ростовской области.

Став в 2002 году начальником ГУИН Минюста России по Ростовской области, Владимир Хижняк вывел возглавляемый им территориальный орган в число лучших подразделений УИС России.

За многолетнюю добросовестную службу Владимир Хижняк неоднократно поощрялся руководством ФСИН и Минюста РФ, имел государственные награды. Был награждён именным оружием — пистолет Макарова. Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Жукова, серебряной медалью «За укрепление УИС» почётным знаком УИС МЮ РФ «За отличие в службе» II степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД СССР» и другими наградами.

Церемония прощания состоится 5 сентября в Главном управлении ФСИН России по Ростовской области (пр. Семашко 72) с 10.30 до 12.30 часов.

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