Ушел из жизни бывший руководитель донского ГУФСИН Владимир Хижняк

Как сообщили в пресс-службе ведомства, экс-руководитель скончался 3 сентября на 64 году жизни.

Владимир Игнатьевич начал службу в уголовно-исполнительной системе в 1977 году с должности воспитателя Новосибирской ВТК УИТУ УВД.

За более чем 30 лет службы в УИС Владимир Хижняк занимал должности начальника спецчасти СИ-2 УВД Ростоблисполкома, начальника Таганрогского следственного изолятора № 2, первого заместителя начальника ГУИН Минюста России по Ростовской области.

Став в 2002 году начальником ГУИН Минюста России по Ростовской области, Владимир Хижняк вывел возглавляемый им территориальный орган в число лучших подразделений УИС России.

За многолетнюю добросовестную службу Владимир Хижняк неоднократно поощрялся руководством ФСИН и Минюста РФ, имел государственные награды. Был награждён именным оружием — пистолет Макарова. Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Жукова, серебряной медалью «За укрепление УИС» почётным знаком УИС МЮ РФ «За отличие в службе» II степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД СССР» и другими наградами.