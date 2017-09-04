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16:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Монтаж купольного кинотеатра начался на Нижегородской ярмарке

Монтаж купольного кинотеатра для выставки «Россия — моя история» начался на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 4 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Строители приступили к монтажу одного из сложнейших выставочных сооружений ярмарки — купольного кинотеатра! Работы продолжаются не только в стенах ярмарочного дома, но и за его пределами: сейчас оцифрованы все материалы для выставки о нашей области, из них уже более половины “залито” в федеральный мультимедийный проект», — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского.

Во время выездного совещания на ярмарке генеральный директор ЗАО «СМУ-77» (генеральный подрядчик реставрации) Владимир Молоканов сообщил, что сейчас практически полностью выполнены фасадные работы, отремонтированы стены, заменены окна, на 80% смонтированы системы вентиляций и кондиционирования, готовы новые полы.

«Внутри ярмарки рабочие приступили к делению пространства, чтобы зал обрел форму лабиринта, таким образом, посетители смогут поэтапно узнавать историю России от Рюриковичей до современности», — сказал Молоканов.

По данным министерства культуры Нижегородской области, на ярмарке планируется установить более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, профессиональное освещение, звук. В подготовке материалов будет использовано свыше двух тысяч архивных справок и 11 часов документальной хроники.

Напомним, что в марте 2017 года ЗС НО одобрил изменения в региональный бюджет, предполагающие выделение 141 млн рублей на создание мультимедийного музея в Нижнем Новгороде. Как сообщил министр культуры региона Сергей Горин, средства на проект будут включены в подпрограмму «Наследие» госпрограммы «Развитие культуры». Ежегодно содержание филиала будет стоить облбюджету около 38 млн рублей. Однако, как подчеркнул Горин, часть расходов будет возвращаться в бюджет за счет денег с продажи билетов.

Напомним также, что мультимедийная выставка «Россия — моя история» будет стационарно расположена в здании Нижегородской ярмарки. Открытие выставки запланировано на ноябрь 2017 года.

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