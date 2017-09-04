Более 54 тысяч южноуральцев уже привили от гриппа

Прививку от гриппа получили уже 54 151 человек. В том числе 17,5 тысяч детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Как объяснили в региональном минздраве, иммунизация проходит в рамках национального календаря прививок. Чем раньше вакцина попадет в организм, тем быстрее разовьется иммунитет, объясняют доктора.

«В этом году мы планируем привить от гриппа 40 процентов населения. 50 процентов необходимой вакцины уже получено, оставшийся объем доз поступит в Челябинскую область до конца сентября», — рассказала начальник отдела профилактики заболеваний регионального минздрава Ольга Яворская.