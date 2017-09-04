Более 54 тысяч южноуральцев уже привили от гриппа
В областном минздраве подвели итоги первых двух недель начала сезона вакцинации.
В областном минздраве подвели итоги первых двух недель начала сезона вакцинации.
Прививку от гриппа получили уже 54 151 человек. В том числе 17,5 тысяч детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Как объяснили в региональном минздраве, иммунизация проходит в рамках национального календаря прививок. Чем раньше вакцина попадет в организм, тем быстрее разовьется иммунитет, объясняют доктора.
«В этом году мы планируем привить от гриппа 40 процентов населения. 50 процентов необходимой вакцины уже получено, оставшийся объем доз поступит в Челябинскую область до конца сентября», — рассказала начальник отдела профилактики заболеваний регионального минздрава Ольга Яворская.
Вакцина от гриппа доступна во всех медучреждениях региона, уточнили в ведомстве. Бесплатно могут поставить прививку дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники здравоохранения, образования, транспорта и других категорий.