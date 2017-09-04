Двух ростовских школьников наградили за героизм во время пожара
Юнармейцы, которые помогали тушить пожар в Ростове, получили подарки от Министерства обороны.
Юнармейцы, которые помогали тушить пожар в Ростове, получили подарки от Министерства обороны.
Александра Трутнева и Давид Ананян встретились с заместителем главы ведомства Николаем Панковым. Он поблагодарил ребят за мужество и вручил подарки.
21 августа Александра и Давид тушили огонь вместе с жителями и вывели двух женщин из задымлённого дома. Даже после приезда пожарных ребята остались на месте и помогали спасателям.