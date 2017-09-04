Хоккеисты «Ак Барса» приняли участие в уроке добра в казанской гимназии № 4

Источник: Город Казань.KZN.RU

Вместе с учителями и хоккеистами первоклашки порассуждали о понятии добра, о том, как его можно преумножить и сделать мир лучше. Дети с гордостью делились со старшими товарищами своими успехами, рассказывали о том, как помогают мамам нести тяжелые сумки из магазина, убираться дома и готовить обед. Оказалось, что к труду нынешние гимназисты были приучены с самого нежного возраста.

«Вы все еще такие маленькие, но уже помогаете мамам и папам. Это очень здорово! Надеюсь, вы понимаете, что в помощи и заботе нуждаются не только родители, но и другие люди, которые вас окружают, особенно пожилые люди. Не забывайте о своих дедушках и бабушках. Они так радуются, если вы приходите к ним в гости или даже просто звоните. Уделяя внимание своим близким, вы тоже совершаете доброе дело», — отметил Андрей Чибисов, выслушав откровения первоклашек.

Его партнер по команде Владимир Ткачев похвалил гимназистов за стремления сделать мир лучше и пообещал, что хоккеисты будут поддерживать добрые намерения своих юных друзей и следить за их успехами.

«1 сентября вам всем подарили красивые Дневники добрых дел. Давайте договоримся каждый день совершать добрые дела и делать в этом дневнике заметки о своих хороших поступках. Мы с Андреем потом придем к вам в школу и проверим, как вы справляетесь. Не сомневаюсь, что у вас все получится! Ведь самые искренние добрые дела начинаются с малого. Говорить друг другу приятные слова, идущие от сердца, делать комплименты важно. В этом тоже содержится доброта», — резюмировал Владимир Ткачев.

В продолжение занятия ребята разделились на две команды, каждой из которых под чутким руководством почетных гостей, так быстро ставших «своими» в детском коллективе, предстояло вспомнить как можно больше добрых дел. В неформальной обстановке первоклашки полностью раскрылись и рассказали игрокам «Ак Барса» о любви и сострадании, которые занимают не последнее место в их детской жизни. Кто-то каждый день нянчится с младшими братишками и сестричками, кто-то кормит бездомных щенят, кто-то приютил потерявшегося котенка.