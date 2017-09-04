Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
В РФ задержали обвиняемого в совершенном в 1996 году убийстве
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Кадыров назвал условие отказа поддерживать Россию
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14День знаний в российских школах
17:54 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Хоккеисты «Ак Барса» приняли участие в уроке добра в казанской гимназии № 4

(Город Казань KZN.RU, 4 сентября). Нападающие хоккейного клуба «Ак Барс» Владимир Ткачев и Андрей Чибисов посетили казанскую гимназию № 4. После небольшой экскурсии по учебному заведению спортсмены побывали на Уроке добра в первом классе.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Вместе с учителями и хоккеистами первоклашки порассуждали о понятии добра, о том, как его можно преумножить и сделать мир лучше. Дети с гордостью делились со старшими товарищами своими успехами, рассказывали о том, как помогают мамам нести тяжелые сумки из магазина, убираться дома и готовить обед. Оказалось, что к труду нынешние гимназисты были приучены с самого нежного возраста.

«Вы все еще такие маленькие, но уже помогаете мамам и папам. Это очень здорово! Надеюсь, вы понимаете, что в помощи и заботе нуждаются не только родители, но и другие люди, которые вас окружают, особенно пожилые люди. Не забывайте о своих дедушках и бабушках. Они так радуются, если вы приходите к ним в гости или даже просто звоните. Уделяя внимание своим близким, вы тоже совершаете доброе дело», — отметил Андрей Чибисов, выслушав откровения первоклашек.

Его партнер по команде Владимир Ткачев похвалил гимназистов за стремления сделать мир лучше и пообещал, что хоккеисты будут поддерживать добрые намерения своих юных друзей и следить за их успехами.

«1 сентября вам всем подарили красивые Дневники добрых дел. Давайте договоримся каждый день совершать добрые дела и делать в этом дневнике заметки о своих хороших поступках. Мы с Андреем потом придем к вам в школу и проверим, как вы справляетесь. Не сомневаюсь, что у вас все получится! Ведь самые искренние добрые дела начинаются с малого. Говорить друг другу приятные слова, идущие от сердца, делать комплименты важно. В этом тоже содержится доброта», — резюмировал Владимир Ткачев.

В продолжение занятия ребята разделились на две команды, каждой из которых под чутким руководством почетных гостей, так быстро ставших «своими» в детском коллективе, предстояло вспомнить как можно больше добрых дел. В неформальной обстановке первоклашки полностью раскрылись и рассказали игрокам «Ак Барса» о любви и сострадании, которые занимают не последнее место в их детской жизни. Кто-то каждый день нянчится с младшими братишками и сестричками, кто-то кормит бездомных щенят, кто-то приютил потерявшегося котенка.

В конце занятия игроки «Ак Барса» подарили гимназистам «клюшку добра», на которой в наступившем учебном году каждый ребенок сможет сделать пометку о новом добром деле, сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Педагоги Анжелика Сиразиева и Надежда Мишина стали обладателями премии им.К.Васильева
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Постпред США при ООН: время полумер в отношении Пхеньяна прошло
Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей
Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре
Конструктор советских авианосцев эмигрировал в Китай
Обвиняемая в гибели «пьяного» мальчика частично признала вину
Спорт
Решение по Пхенчхану откладывается Вопрос об участии сборной России в Играх-2018 еще долго будет находиться в подвешенном состоянии
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь