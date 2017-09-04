Театральный фонтан в Перми закрыли на ремонт

В Перми закрылся на ремонт театральный фонтан. В конце августа неизвестные сломали ливнеприёмные решётки. Тогда фонтан отключили ненадолго.

Затем он не работал во время подготовки и проведения пермского марафона. И вот появилось сообщение, что фонтан отключат на всю первую неделю сентября.

«В течение этой недели я работать не буду. Это очень грустно:(Но мне потребовалась замена форсунок. Ремонтные работы будут идти всю неделю. Надеюсь, что рабочие справятся побыстрее», — говорится на официальной страничке театрального фонтана в социальных сетях.