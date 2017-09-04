Стартовал третий этап вики-марафона «Башкортостан 100»

Администратор башкирской Википедии Рустам Нурыев отмечает достаточно высокую популярность марафона среди волонтеров различных языковых разделов интернет-энциклопедии.

«В предыдущих двух этапах приняли участие 61 человек, в том числе 42 редактора из башкирского и 19 представителей из бурятского, украинского, лезгинского, эрзянского, белорусского, азербайджанского, грузинского, марийского, русского, армянского, крымскотатарского разделов. В зачет марафона принято 1119 статей и 171 фотография. Три редактора — Тансылу Кувандыкова, Гульшат Сулейманова и Виктор Семенюк выполнили норматив пяти этапов и открыли список победителей супермарафона», — сообщил агентству «Башинформ» Рустам Нурыев.

В первые дни третьего этапа на старт вышли три участника из башкирского и по одному — из азербайджанского, русского, эрзянского и украинского разделов. Дополнительный бал получил редактор Qolcomaq из азербайджанского раздела за самую первую статью Başqırdıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası. Аналогичный призовой балл в башкирском разделе получил «юный» участник Belemle за статью Мәүлийәров Хәмит Дәүләтйәр улы.

По правилам конкурса, победителем отдельного этапа считается участник, набравший не менее 20 баллов. Соответственно, победители супермарафона должны набрать не менее 100 баллов по сумме пяти этапов. Призы от организаторов также получат выполнившие норматив полумарафона. Баллы начисляются не только за статьи, но и за фотографии, загруженные на Викисклад и размещенные хотя бы в одной статье Википедии. Поэтому участники фотоконкурса «Вики любит памятники 2017» могут также соревноваться в вики-марафоне «Башкортостан 100», отметили организаторы.