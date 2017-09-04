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17:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

Участники гастрофеста приготовят самый большой салат «По-волгоградски»

Участники гастрономического фестиваля приготовят на День города самый большой салат «По-волгоградски» и устроят флешмоб.

Напомним, что 9 сентября в Волгограде пройдет большой гастрономический фестиваль «Вкусный город». Подобного мероприятия такого масштаба в городе еще не было. В Комсомольском саду гурманов ждут кулинарные мастер-классы, лайфхаки от экспертов гастрономической индустрии, конкурсы с ценными призами. Центральным событием станет «Битва шеф-поваров Поволжья».

Добавим, что в рамках фестиваля «АиФ-Волгоград» проводит конкурс на блюдо по-волгоградски. Автор лучшего рецепта получит сертификат на ужин в кафе NOSOROG на сумму 3000 рублей, а также возможность поучаствовать в битве шеф-поваров в составе народной команды. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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