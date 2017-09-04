Участники гастрофеста приготовят самый большой салат «По-волгоградски»
Участники гастрономического фестиваля приготовят на День города самый большой салат «По-волгоградски» и устроят флешмоб.
Участники гастрономического фестиваля приготовят на День города самый большой салат «По-волгоградски» и устроят флешмоб.
Напомним, что 9 сентября в Волгограде пройдет большой гастрономический фестиваль «Вкусный город». Подобного мероприятия такого масштаба в городе еще не было. В Комсомольском саду гурманов ждут кулинарные
Добавим, что в рамках фестиваля «АиФ-Волгоград» проводит конкурс на блюдо