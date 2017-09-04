В Коминтерновском районе Воронежа появится новый парк
В Воронеже в ближайшее время появится первый парк в микрорайоне Подгорное — информацию об этом сообщили в
В Воронеже в ближайшее время появится первый парк в микрорайоне Подгорное — информацию об этом сообщили в
В мэрии поясняют, что парк будет разбит на пересечении улиц Церковной и Генерала Ефремова.
Стоимость работ составит почти миллион рублей. За эту сумму подрядчик должен будет проложить в новом парке 330 квадратных метров тротуарного покрытия, установить ограждения длинной 125 погонных метров, поставить 11 скамеек и 9 урн.
Кроме того, в парке появится также детское игровое и спортивное оборудование.
В мэрии отметили, что это будет первый парк за всю историю существования микрорайона Подгорное.
Напомним, ранее также сообщалось о том, что в скором времени благоустроенная зона отдыха должна появиться на улице Степана Разина в Центральном районе Воронежа.