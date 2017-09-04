В Коминтерновском районе Воронежа появится новый парк

Источник: AP 2017

В мэрии поясняют, что парк будет разбит на пересечении улиц Церковной и Генерала Ефремова.

Стоимость работ составит почти миллион рублей. За эту сумму подрядчик должен будет проложить в новом парке 330 квадратных метров тротуарного покрытия, установить ограждения длинной 125 погонных метров, поставить 11 скамеек и 9 урн.

Кроме того, в парке появится также детское игровое и спортивное оборудование.

В мэрии отметили, что это будет первый парк за всю историю существования микрорайона Подгорное.