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15:43 (мск), источник: 36on.ru

В Коминтерновском районе Воронежа появится новый парк

В Воронеже в ближайшее время появится первый парк в микрорайоне Подгорное — информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: AP 2017

В мэрии поясняют, что парк будет разбит на пересечении улиц Церковной и Генерала Ефремова.

Стоимость работ составит почти миллион рублей. За эту сумму подрядчик должен будет проложить в новом парке 330 квадратных метров тротуарного покрытия, установить ограждения длинной 125 погонных метров, поставить 11 скамеек и 9 урн.

Кроме того, в парке появится также детское игровое и спортивное оборудование.

В мэрии отметили, что это будет первый парк за всю историю существования микрорайона Подгорное.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что в скором времени благоустроенная зона отдыха должна появиться на улице Степана Разина в Центральном районе Воронежа.

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