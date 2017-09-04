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15:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пленэр живописи на Адмиралтейской площади в Воронеже соберет более 3,5 тыс жителей

Управа Центрального района подала заявку в «Книгу рекордов России».

Сотрудники управы Центрального района Воронежа подали заявку в «Книгу рекордов Гиннеса» на рекорд «Самый массовый пленэр в России», сообщила пресс-служба мэрии. По задумке организаторов, более 3,5 тыс. участников соберет пленер живописи «Талантливый Воронеж», который состоится на Адмиралтейской площади в четверг, 14 сентября. Начало в 14:00.

В мероприятии поучаствуют как профессиональные живописцы, так и художники-любители в возрасте от семи лет. От них потребуется принести с собой краски, кисти, мольберт, планшет, раскладной стул, плед. Участников ждут мастер-классы от преподавателей художественных школ, концерт классической музыки от лучших городских музыкантов. Все гости получат дипломы и сувениры.

Начало регистрации — в 11:30. Об участии в пленэре можно сообщить и предварительно по телефонам 252 33 85, 8 (906) 589 76 60.

Партнер пленэра — Воронежский опорный университет.

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