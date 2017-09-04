Пленэр живописи на Адмиралтейской площади в Воронеже соберет более 3,5 тыс жителей
Управа Центрального района подала заявку в «Книгу рекордов России».
Управа Центрального района подала заявку в «Книгу рекордов России».
Сотрудники управы Центрального района Воронежа подали заявку в «Книгу рекордов Гиннеса» на рекорд «Самый массовый пленэр в России», сообщила
В мероприятии поучаствуют как профессиональные живописцы, так и
Начало регистрации — в 11:30. Об участии в пленэре можно сообщить и предварительно по телефонам 252 33 85, 8 (906) 589 76 60.
Партнер пленэра — Воронежский опорный университет.