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15:57 (мск), источник: РБК

Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре в Екатеринбурге

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман «задевает религиозные чувства людей», называя подозреваемого в нападении на киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге «православным фанатом. Об этом депутат сообщила в беседе с РБК.

Источник: РИА "Новости"

Поклонская заметила, что отсутствие «должной реакции» на нарушения закона ведет к «дальнейшим провокациям и нагнетанию обстановки». По ее мнению, эти провокации «бросают тень на верующих людей, которые в соответствии с законом просят защитить их права». Она подчеркнула, что руководитель Екатеринбурга, по ее мнению, «забыл, что отвечает за антитеррористическую безопасность». Она отметила, что Ройзман, «вместо того чтобы слышать своих избирателей и действовать в их интересах, допускает нелицеприятные высказывания в их адрес, обзывая «православными фанатами».

«[Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман] задевает религиозные чувства православных людей, что является недопустимым для руководителей такого уровня», — сказала она.

Она добавила, что намеки на связь инцидента с ней также недопустимы, «равно как и передача мне приветов через соцсети».

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В Екатеринбурге автомобиль врезался в здание кинотеатра

Ранее сообщалось, что глава города назвал подозреваемого в поджоге ККТ «Космос в Екатеринбурге» «православным фанатом» и связал его действия с кампанией общественности против фильма Алексея Учителя «Матильда». Одним из инициаторов данной кампании является депутат Госдумы Наталья Поклонская. В «идеями» Поклонской происшествие связал также адвокат Учителя, Константин Добрынин.

Происшествие произошло рано утром в центре Екатеринбурга. «УАЗ», нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе ККТ «Космос». Водитель, по словам очевидцев, кинул в здание «коктейль Молотова» и скрылся с места аварии. В результате начался пожар, который спасатели потушили в течение получаса. Также пожарные эвакуировали пятерых человек со второго этажа здания. Следственный комитет завел дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). Подозреваемый был задержан полицией, им оказался 39-летний Денис Мурашов, который находится в розыске с 2005 пода по заявлению родственников, а также состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Во время загрузки произошла ошибка.
В Екатеринбурге автомобиль УАЗ протаранил кинотеатр «Космос»
Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
11 комментариевк этой статье
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Комментарии11
Комментарии
11
Alexey Anoshenkov
Можно ли как то вернуть Наталью обратно?
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