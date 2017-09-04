Челябинец взыскал 100 тысяч за поврежденную фонтаном иномарку
Курчатовский суд Челябинска рассмотрел необычный иск о возмещении причиненного ущерба.
Курчатовский суд Челябинска рассмотрел необычный иск о возмещении причиненного ущерба.
Владелец Hyundai Solaris пожаловался на вырвавшийся
Инцидент произошел в июне прошлого года. Автомобилист припарковал свою иномарку на улице Кожзаводской, 1 в Челябинске, где в это время проходила традиционная опрессовка подземных коммуникаций.
В этот же день автомобилист обратился в полицию, зафиксировавшую полученные иномаркой повреждения, заказал экспертизу стоимости ремонта и, получив ее результаты, обратился в суд с иском о возмещении ущерба к МУП «Челябинские коммунальные теплосети», проводившему испытание теплотрассы по улице Кожзаводской.
— Суд установил, что ЧКТС не осуществили своевременный контроль за состоянием тепловых сетей, не выявили дефекты трубопровода, расположенного по указанному адресу, что привело к его порыву и повреждению имущества автомобилиста, — сообщила консультант Курчатовского суда Челябинска Наталья Наумова. — Ответчик в судебном заседании участия не принимал, обстоятельства причинения ущерба не оспаривал.
В итоге суд взыскал с коммунальщиков стоимость восстановительного ремонта автомобиля — более 73 тысяч рублей. А также расходы автовладельца на проведение экспертизы, услуги законного представителя, госпошлину и другие судебные издержки.
Решение не обжаловалось и уже вступило в законную силу, отметили в суде.