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15:44 (мск), источник: "Российская газета"

Челябинец взыскал 100 тысяч за поврежденную фонтаном иномарку

Курчатовский суд Челябинска рассмотрел необычный иск о возмещении причиненного ущерба.

Владелец Hyundai Solaris пожаловался на вырвавшийся из-под земли фонтан воды, который буквально осыпал его машину кусками щебенки и асфальта, пояснили в судебной инстанции.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Автомобилист припарковал свою иномарку на улице Кожзаводской, 1 в Челябинске, где в это время проходила традиционная опрессовка подземных коммуникаций. Из-за порыва трубы рядом с иномаркой произошло нечто похожее на извержение вулкана — в автомобиле посекло стекла и фары, а на крыше капоте и крыльях остались многочисленные вмятины и сколы покрытия.

В этот же день автомобилист обратился в полицию, зафиксировавшую полученные иномаркой повреждения, заказал экспертизу стоимости ремонта и, получив ее результаты, обратился в суд с иском о возмещении ущерба к МУП «Челябинские коммунальные теплосети», проводившему испытание теплотрассы по улице Кожзаводской.

— Суд установил, что ЧКТС не осуществили своевременный контроль за состоянием тепловых сетей, не выявили дефекты трубопровода, расположенного по указанному адресу, что привело к его порыву и повреждению имущества автомобилиста, — сообщила консультант Курчатовского суда Челябинска Наталья Наумова. — Ответчик в судебном заседании участия не принимал, обстоятельства причинения ущерба не оспаривал.

В итоге суд взыскал с коммунальщиков стоимость восстановительного ремонта автомобиля — более 73 тысяч рублей. А также расходы автовладельца на проведение экспертизы, услуги законного представителя, госпошлину и другие судебные издержки.

Решение не обжаловалось и уже вступило в законную силу, отметили в суде.

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