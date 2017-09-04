Из-за велопробега в Краснодаре ограничат движение транспорта

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче пройдет на территории страны с 1 по 17 сентября. В Краснодаре событие состоится 9 сентября на Театральной площади в формате семейного праздника. В рамках фестиваля пройдет велопробег, выставка электромобилей, научно-популярные шоу, конкурсы и викторины для детей, молодежный квест.

Движение транспорта 9 сентября временно ограничат на следующих участках:

— по улице Красной, на участке от улицы Длинной до улицы им. Калинина, по улице им. Будённого, от улицы Красноармейской до улицы Красной, по улице Красноармейской, от улицы Длинной до улицы им. Будённого, — с 15.00 до окончания мероприятия.

Кроме того, 9 сентября с 06.00 и до окончания мероприятия от транспорта освободят улицу Красную, от улицы Длинной до улицы им. Калинина, улицу им. Будённого, от улицы Красноармейской до улицы Красной, улицу Красноармейскую, от улицы Длинной до улицы им. Будённого.