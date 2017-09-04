Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
Зачем США усилили скандал с российскими дипобъектами
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
14День знаний в российских школах
16:51 (мск), источник: Югополис

Из-за велопробега в Краснодаре ограничат движение транспорта

​9 сентября в краевом центре для прохождения велосипедной колонны участников фестиваля энергосбережения временно ограничат движение транспорта по Красной и на прилегающих улицах.

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче пройдет на территории страны с 1 по 17 сентября. В Краснодаре событие состоится 9 сентября на Театральной площади в формате семейного праздника. В рамках фестиваля пройдет велопробег, выставка электромобилей, научно-популярные шоу, конкурсы и викторины для детей, молодежный квест.

Движение транспорта 9 сентября временно ограничат на следующих участках:

— по улице Красной, на участке от улицы Длинной до улицы им. Калинина, по улице им. Будённого, от улицы Красноармейской до улицы Красной, по улице Красноармейской, от улицы Длинной до улицы им. Будённого, — с 15.00 до окончания мероприятия.

Кроме того, 9 сентября с 06.00 и до окончания мероприятия от транспорта освободят улицу Красную, от улицы Длинной до улицы им. Калинина, улицу им. Будённого, от улицы Красноармейской до улицы Красной, улицу Красноармейскую, от улицы Длинной до улицы им. Будённого.

Водителей просят быть внимательными и ехать в объезд участка с ограниченным движением транспорта согласно выставленным дорожным знакам, сообщает пресс-служба мэрии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полеты из России в Египет могут возобновить уже осенью
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
Социологи напомнили Жириновскому о популярности Лаврова
Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре
Суд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ
Спорт
«Вест Хэм» при уходе Билича рассмотрит кандидатуру Манчини Имя Манчини связывали с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, итальянец также был замечен на одном из матчей команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь