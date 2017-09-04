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17:25 (мск), источник: Sputnik.by

Штормпредупреждение объявлено на вечер понедельника в Беларуси

В связи с плохой погодой в стране объявлен предпоследний — оранжевый — уровень опасности.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на вечер понедельника в Беларуси, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«Сегодня на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами — сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в стране до 21:00, а ночью во вторник пройдут сильные дожди.

В связи с плохой погодой в стране объявлен предпоследний — оранжевый — уровень опасности.

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