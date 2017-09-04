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16:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Феодоровскую икону Божией Матери доставили в Челябинск

Одну из величайших национальных святынь доставили в Челябинск. Под ликующий трезвон Феодоровскую икону Божией Матери в Свято-Симеоновском соборе встретили правящие архиереи всех епархий Южного Урала и сотни верующих.

Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Мария Помелова — об истории православной реликвии и том, сколько времени есть у прихожан, чтобы ей поклониться.

Прибытие Феодоровской иконы Божией Матери для православных Южного Урала — событие долгожданное и историческое. Её встречают правящие архиереи всех епархий региона, настоятели челябинских храмов и сотни верующих. Священнослужители — в голубом облачении. Такие праздничные ризы надевают только на события, связанные с именем Богородицы. Цвет символизирует чистоту. В ожидании иконы (её из Костромы доставляют самолетом, в салоне бизнес-класса) звучит Благовест.

Феодоровская икона — одна из величайших национальных святынь, считается чудотворной. По преданию её написал апостол Лука. Перед ней молились святые князья Александр Невский и Дмитрий Донской. В 1613 году перед ликом Феодоровской иконы принял избрание на престол Михаил Федорович Романов, положив конец смуте. У Божией Матери просят о спасении Отечества, семейном благополучии, здоровье детей.

Прихожане:

— Без зависти, без гнева, без злости прожить.

— Здоровья. О благополучии семьи, родных и близких.

-Мира нашей стране, чтобы мы были едины и целы.

— За то, чтобы мои дети состоялись. Чтобы у них было будущее православных христиан.

В день прибытия иконы митрополит Челябинский и Миасский Никодим и сонм духовенства совершили молебен с акафистом.

«Конечно же, у всех у нас есть просьбы к Матери Божией, есть свои скорби, есть свои болезни. И вот теперь представляется удивительная возможность просить заступничества у Матери Божией перед чудотворным образом, перед которым молились сотни тысяч православных в течение многих и многих веков», — рассказывает митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Чтобы все православные успели поклониться образу Божией Матери, в период пребывания иконы в Челябинске Свято-Симеоновский кафедральный собор открыт с половины седьмого утра до десяти вечера. Дважды в день совершаются богослужения, а в перерывах духовенство епархии служит перед иконой молебны.

В Челябинске Феодоровская икона пробудет всего неделю, 9 сентября её доставят в Златоустовскую епархию. Поклониться святыне также смогут прихожане в Троицке и Магнитогорске.

Мария Помелова, Андрей Анисимов.

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