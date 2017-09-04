Южноуральцам покажут сериал об истории Челябинска
В документальном фильме расскажут про народный дом, немецкий квартал, особняк Данцинера, церковь Александра Невского, кинотеатр Пушкина, водонапорную башню.
В документальном фильме расскажут про народный дом, немецкий квартал, особняк Данцинера, церковь Александра Невского, кинотеатр Пушкина, водонапорную башню.
Накануне Дня города жители Южного Урала увидят многосерийный фильм об истории Челябинска, сообщают организаторы.
Документальный фильм расскажет о знаковых исторических местах: народный дом, немецкий квартал, особняк Данцинера, церковь Александра Невского, кинотеатр Пушкина, водонапорная башня. Фильм будет выходить с 4 по 9 сентября в вечернем выпуске программы «Телефакт».
Напомним, основные мероприятия в честь Дня города, в том числе и праздничный салют, запланированы на 9 сентября. Гостями Дня города в Челябинске станут Олег Газманов, группы «Фабрика», «Корни» и «Градусы».