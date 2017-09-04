В Казани сохраняется прохладная погода
(Город Казань KZN.RU, 4 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется довольно прохладная погода. Осадков в ближайшие сутки не ожидается, ветер прогнозируется
(Город Казань KZN.RU, 4 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется довольно прохладная погода. Осадков в ближайшие сутки не ожидается, ветер прогнозируется
Предстоящей ночью температура в Казани составит 8−10 градусов, в республике — 5−10 градусов выше нуля. Днем 5 сентября воздух в городе прогреется до +13−15, в РТ — до 12−17 градусов выше нуля.
В целом по Татарстану в среду, 6 сентября, погода ожидается с переменной облачностью, без осадков. Ветер северный,