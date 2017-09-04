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16:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани сохраняется прохладная погода

(Город Казань KZN.RU, 4 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется довольно прохладная погода. Осадков в ближайшие сутки не ожидается, ветер прогнозируется северо-восточный, умеренный.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 73% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Город Казань.KZN.RU

Предстоящей ночью температура в Казани составит 8−10 градусов, в республике — 5−10 градусов выше нуля. Днем 5 сентября воздух в городе прогреется до +13−15, в РТ — до 12−17 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану в среду, 6 сентября, погода ожидается с переменной облачностью, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит +4−9 градусов; максимальная температура воздуха днем — 14−19 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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