В первую неделю сентября в Самарской области похолодает до 15 °C
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.
В понедельник, 4 сентября, облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 18… 23 °C. Ветер
Во вторник, 5 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 7… 12 °C, днем 15… 20 °C. Ветер
В среду, 6 сентября, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью столбик термометра опустится от 12 до 7 °C, днем поднимется от 15 до 20 °C. Ветер