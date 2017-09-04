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15:59 (мск), источник: Volga News

В первую неделю сентября в Самарской области похолодает до 15 °C

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 73% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В понедельник, 4 сентября, облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 18… 23 °C. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

Во вторник, 5 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 7… 12 °C, днем 15… 20 °C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

В среду, 6 сентября, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью столбик термометра опустится от 12 до 7 °C, днем поднимется от 15 до 20 °C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

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