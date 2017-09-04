Бывшая стюардесса прославилась благодаря блогу о самых мерзких пассажирах
СМИ обратили внимание на блог бывшей стюардессы из США Шон Кэтлин (Shawn Kathleen), которая рассказывает о самых неприятных выходках пассажиров. Об этом сообщает CBC News.
СМИ обратили внимание на блог бывшей стюардессы из США Шон Кэтлин (Shawn Kathleen), которая рассказывает о самых неприятных выходках пассажиров. Об этом сообщает CBC News.
Будучи сотрудницей одной из американских авиакомпаний, она начала писать об инцидентах, которые случались в рабочее время. В 2013 году женщину уволили, и, по ее мнению, это произошло именно
Кэтлин собирает снимки, которые присылают ей бывшие коллеги и фанаты блога, работающие в авиакомпаниях, а также сами пассажиры. Так, на фотографиях запечатлены люди, которые путешествуют с голым торсом, собирают кучи мусора под сиденьем и смотрят порно прямо в полете.
Бывшая стюардесса рассказала, что получает около 50 новых снимков в день. На ее аккаунт в Instagram подписано более 526 тысяч пользователей.
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