Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Непризнанное государство с всего 4 жителями (фото)
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
9Празднование Курбан-байрама
16:27 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси приступили к массовой уборке картофеля

Белорусские сельскохозяйственные организации начали массовую уборку картофеля.

Источник: Ежедневник.by

По информации Минсельхозпрода, к 4 сентября картофель убран на 6,3% площадей (1,9 тыс. га). Накопано его 63,2 тыс. тонн при средней урожайности 327,5 ц/га (на ту же дату прошлого года — 288,9 ц/а).

Самая высокая урожайность картофеля отмечается в Витебской области — 394,2 ц/га.
Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич заявил, что в 2017 году в среднем урожай картофеля в республике будет на 10−15% выше, чем в прошлом году.

В 2016 году Беларусь получила 5 млн 985,8 тыс. тонн картофеля. В сельхозорганизациях было накопано 797,6 тыс. тонн, фермерских хозяйствах — 347,1 тыс. тонн, хозяйствах населения — 4 млн 841,1 тыс. тонн.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сделано в Беларуси. Строительство и недвижимость: короли рынков, «дом Климова» и четвертый цементный
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
Социологи напомнили Жириновскому о популярности Лаврова
Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре
Суд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ
Спорт
«Вест Хэм» при уходе Билича рассмотрит кандидатуру Манчини Имя Манчини связывали с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, итальянец также был замечен на одном из матчей команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь