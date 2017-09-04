В Беларуси приступили к массовой уборке картофеля

Источник: Ежедневник.by

По информации Минсельхозпрода, к 4 сентября картофель убран на 6,3% площадей (1,9 тыс. га). Накопано его 63,2 тыс. тонн при средней урожайности 327,5 ц/га (на ту же дату прошлого года — 288,9 ц/а).

Самая высокая урожайность картофеля отмечается в Витебской области — 394,2 ц/га.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич заявил, что в 2017 году в среднем урожай картофеля в республике будет на 10−15% выше, чем в прошлом году.