Иркутский комбинат питания получил новое оборудование
Это святая святых Иркутского комбината питания, обновлённый цех по производству творожных полуфабрикатов. Ежедневно сюда привозят сотни килограммов сырья.
Это святая святых Иркутского комбината питания, обновлённый цех по производству творожных полуфабрикатов. Ежедневно сюда привозят сотни килограммов сырья.
Только творога здесь перерабатывают в сутки около тонны. Все производители — местные. Готовят запеканки, вареники. Но особая гордость — сырники. Для их выпуска приобрели дорогостоящее оборудование. Ручной труд остался в прошлом.
— Мы выпускали 6 тысяч сырников за смену. Сейчас благодаря этому аппарату формовочному — 12 тысяч, — говорит заместитель директора МУП «Комбинат питания» Веньямин Новичков.
И это не единственное новшество. Летом здесь открыли современный цех мясных полуфабрикатов. Котлеты, тефтели, чебуреки, голубцы и даже бурятские позы.
— Делаем всё
Иркутский комбинат питания кормит 147 детских садов и 73 школы. Поэтому его оснащению и развитию уделяют большое внимание. Объёмы производства комбината выросли на 40 процентов. Сегодня — в первый учебный день — здесь мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
— Комбинат перерастает те помещения, где он находится. Этим нужно заниматься. Это не такая простая вещь. Но это того стоит. Нужно заниматься. Нужно развивать муниципальное предприятие, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
По инициативе иркутского мэра в этом году в регионе увеличили финансирование детского питания в школах. С 15 рублей до 30. В результате больше стал и ассортимент, и порции.