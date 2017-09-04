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16:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутский комбинат питания получил новое оборудование

Это святая святых Иркутского комбината питания, обновлённый цех по производству творожных полуфабрикатов. Ежедневно сюда привозят сотни килограммов сырья.

Источник: Вести Иркутск

Только творога здесь перерабатывают в сутки около тонны. Все производители — местные. Готовят запеканки, вареники. Но особая гордость — сырники. Для их выпуска приобрели дорогостоящее оборудование. Ручной труд остался в прошлом.

— Мы выпускали 6 тысяч сырников за смену. Сейчас благодаря этому аппарату формовочному — 12 тысяч, — говорит заместитель директора МУП «Комбинат питания» Веньямин Новичков.

И это не единственное новшество. Летом здесь открыли современный цех мясных полуфабрикатов. Котлеты, тефтели, чебуреки, голубцы и даже бурятские позы.

— Делаем всё по-домашнему. Из мяса — говядины, свинины. Немного лучка, соли, и всё, — говорит работница МУП «Комбинат питания» Ольга Варнакова.

Иркутский комбинат питания кормит 147 детских садов и 73 школы. Поэтому его оснащению и развитию уделяют большое внимание. Объёмы производства комбината выросли на 40 процентов. Сегодня — в первый учебный день — здесь мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

— Комбинат перерастает те помещения, где он находится. Этим нужно заниматься. Это не такая простая вещь. Но это того стоит. Нужно заниматься. Нужно развивать муниципальное предприятие, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

По инициативе иркутского мэра в этом году в регионе увеличили финансирование детского питания в школах. С 15 рублей до 30. В результате больше стал и ассортимент, и порции.

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