Иркутский комбинат питания получил новое оборудование

Источник: Вести Иркутск

Только творога здесь перерабатывают в сутки около тонны. Все производители — местные. Готовят запеканки, вареники. Но особая гордость — сырники. Для их выпуска приобрели дорогостоящее оборудование. Ручной труд остался в прошлом.

— Мы выпускали 6 тысяч сырников за смену. Сейчас благодаря этому аппарату формовочному — 12 тысяч, — говорит заместитель директора МУП «Комбинат питания» Веньямин Новичков.

И это не единственное новшество. Летом здесь открыли современный цех мясных полуфабрикатов. Котлеты, тефтели, чебуреки, голубцы и даже бурятские позы.

— Делаем всё по-домашнему. Из мяса — говядины, свинины. Немного лучка, соли, и всё, — говорит работница МУП «Комбинат питания» Ольга Варнакова.

Иркутский комбинат питания кормит 147 детских садов и 73 школы. Поэтому его оснащению и развитию уделяют большое внимание. Объёмы производства комбината выросли на 40 процентов. Сегодня — в первый учебный день — здесь мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

— Комбинат перерастает те помещения, где он находится. Этим нужно заниматься. Это не такая простая вещь. Но это того стоит. Нужно заниматься. Нужно развивать муниципальное предприятие, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.