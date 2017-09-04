В Тракторозаводском районе три дня не будет горячей воды

С 5 по 7 сентября 2017 года без горячей воды будут обходиться потребители, проживающие по следующим адресам:
• ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
• ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16.
• ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10.
• ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19.
• ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14.
• ул. Дегтярёва 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51.
• ул. Дзержинского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а.
• ул. Жолудева 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38.
• ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а.
• ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11.
• ул. Курильская, 5, 7, 9.
• ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
• ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.
• ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11.
• ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
• пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227.
• ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69.
• ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24.
• ул. С. Щедрина, 1, 5, 7.
• ул. Шурухина 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32.
• ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
В зоне отключения окажутся детские сады №, 73, 170, 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 314, 358, областной наркологический диспансер, станция скорой помощи, детская поликлиника № 17, клиническая поликлиника № 1, наркологический кабинет, детская больница № 2, роддом № 1, женская консультация, противотуберкулезный диспансер, клиническая больница № 4, школа-интернат № 1, 3, 8, 12, 17, 29, 94, частная интегрированная школа, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа № 2.