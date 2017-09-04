Минздрав предупредил белорусов о холере в Украине
В пробе воды, взятой в Николаеве, был выделен возбудитель холеры — острого инфекционного заболевания.
В пробе воды, взятой в Николаеве, был выделен возбудитель холеры — острого инфекционного заболевания.
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси предупредило белорусских туристов о выявлении холеры в украинском Николаеве, популярном городе среди граждан республики.
Холера — острое инфекционное заболевание, симптомами которого являются диарея и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Заразиться холерой можно при употреблении инфицированной еды или воды.
В пробах воды в Николаеве был обнаружен возбудитель холеры. Впрочем, до сих пор случаев заболевания среди населения украинские медики не выявили.
Специалисты советуют не купаться и отказаться от ловли рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг,
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В свою очередь, Минспорта и туризма призвало белорусов воздержаться от поездок в Николаев.