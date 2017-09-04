Маск после слов Путина о «властителе мира» заявил об угрозе Третьей мировой

Источник: Reuters

«Начинается…», — написал он в твите с ссылкой на новость о заявлении российского президента.

​​"Я думаю, что гонка за лидерством в сфере искусственного интеллекта скорее всего приведет к Третьей мировой войне, — написал он далее, отметив, что в эту гонку могут быть вовлечены Россия, Китай и другие страны с высоко развитой компьютерной наукой.

Маск также добавил, что инициирована война может быть не лидером одной из стран, а искусственным интеллектом, если тот решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу.

Выступая в Ярославле на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» несколько дней назад, российский лидер отметил, что искусственный интеллект не только открывает миру новые возможности, но и создает серьезные угрозы.

Илон Маск, выступая в июле перед Национальной ассоциацией губернаторов в США, отметил, что разработки искусственного интеллекта должны быть искусственно ограничены из-за рисков для человечества.