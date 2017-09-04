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17:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В первый раз в первый класс: принц Джордж готовится к школе

Начало сентября — школьная пора. Начинает учиться и принц Джордж — первенец герцога и герцогини Кембриджских. В четверг маленький принц отправляется в школу, и все внимание британских газет приковано к школе Джорджа.

Как пишет Daily Telegraph, в газету обратилась бдительная жительница Лондона, живущая по соседству со школой в лондонском районе Баттерси, в которой будет учиться принц, и написала, что школа не обладает достаточной охраной.

Жительница, как написала газета, сумела беспрепятственно зайти в школу и пройтись по тамошним коридорам.

По словам 54-летней Сары Бернетт-Мур, железные ворота и главный вход в школу были не заперты и никак не охранялись.

«Я могла бы зайти внутрь с СВУ [самодельным взрывным устройством] и установить его на четверг. Я живу в 200 метрах от школы, и, конечно, меня волнуют меры безопасности, поскольку присутствие принца в школе сделает этот район потенциальной мишенью для нападений», — сказала врач по специальности Бернетт-Мур в интервью Daily Telegraph.

Начало нового учебного года в Британии зависит от каждой конкретной школы, и в школе Томаса в Баттерси оно приходится на четверг 7 сентября.

Газета сообщает, что, несмотря на видимое отсутствие мер безопасности в настоящий момент, как только герцог и герцогиня Кембриджские привезут в четверг своего сына, то будет задействована хорошо слаженная и отрепетированная операция по безопасности, разработанная специально для обеспечения безопасности принца и других учеников.

В частности, каждый час будут проводиться проверки всего здания, а королевские офицеры безопасности, как отмечает издание, будут круглосуточно мониторить ситуацию, но так, чтобы четырехлетнему принцу и его одноклассникам было в школе комфортно и это никак не сказывалось на их учебе.

И все же начало школьной учебы для принца Джорджа внесет значительные изменения в распорядок дня молодой королевской пары, которая переехала жить в Лондон, чтобы принять на себя часть королевских обязанностей и разгрузить королеву.

Кейт ранее уже говорила, что сама будет возить Джорджа в школу, однако, как замечает газета, путешествие в 3,5 мили (5,6 км) от Кенсингтонского дворца до школы в Баттерси может занять до 40 минут в утренних и дневных пробках, особенно в таких загруженных транспортом местах, как Челси, Кенсингтон и мост Баттерси.

По данным Daily Telegraph, машину с юным королевским школьником не будут сопровождать мигалки, как не будет и перекрытия движения, однако «дополнительные, не привлекающие к себе внимания меры» будут предприниматься на протяжении всего путешествия, как в школу, так и из нее.

В Лондоне четыре школы Томаса и один детский сад: в Баттерси, Кенсингтоне, Фулхэме и Клапеме.

В школе Томаса в Баттерси в последние недели лета шел масштабный ремонт, и перепланировке подверглась столовая и некоторые общие помещения.

Плата за годовое обучение в ней составляет около 18 000 фунтов (23 000 долларов) или 5 868 фунтов (около 7 598 долларов) за учебную четверть в начальных классах.

Школа Томаса смешанная, в ней учатся 560 девочек и мальчиков в возрасте от 4-х до 13-ти лет.

На сайте школы отмечено, что это христианская школа, открытая для детей всех вероисповеданий, ее главный девиз — «Будь добрым».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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