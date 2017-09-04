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17:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Из-за сильнейшего ливня городские службы переведены на круглосуточный режим работы — уфимская мэрия

УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Все аварийно-диспетчерские службы города переведены на круглосуточный режим работы, сообщили в уфимской мэрии. Руководители управлений муниципалитета и предприятий жизнеобеспечения города в часы непогоды организуют работу с выездом на места. Это сделано в связи с сильнейшим ливнем, грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15−20 м/с, которые обрушились на центральную часть Уфы во второй половине дня 4 сентября.

Источник: Башинформ

«В результате есть случаи подтопления, по ним ведется дежурство, принимаются необходимые меры по отводу ливневых вод. Эта работа будет продолжена до устранения всех негативных последствий аномального ливня», — отметили в пресс-службе администрации.

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Поскольку вода несет с собой мусор, который способен забить дождеприемные решетки, бригады, следуя по схеме расположения ливневых стоков, расчищают решетки и ливневые коллекторы. Особое внимание уделяется участкам в низинах, на которых возможно скопление воды.

Городские службы призывают уфимцев и гостей столицы в часы непогоды быть внимательными на улицах города: не проходить в непосредственной близости от зданий, рекламных конструкций, сооружений; не парковать личные автомобили вблизи деревьев; водителям — соблюдать скоростной режим и интервалы между автомобилями.

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