Из-за сильнейшего ливня городские службы переведены на круглосуточный режим работы — уфимская мэрия
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Все
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Все
«В результате есть случаи подтопления, по ним ведется дежурство, принимаются необходимые меры по отводу ливневых вод. Эта работа будет продолжена до устранения всех негативных последствий аномального ливня», — отметили в
Поскольку вода несет с собой мусор, который способен забить дождеприемные решетки, бригады, следуя по схеме расположения ливневых стоков, расчищают решетки и ливневые коллекторы. Особое внимание уделяется участкам в низинах, на которых возможно скопление воды.
Городские службы призывают уфимцев и гостей столицы в часы непогоды быть внимательными на улицах города: не проходить в непосредственной близости от зданий, рекламных конструкций, сооружений; не парковать личные автомобили вблизи деревьев; водителям — соблюдать скоростной режим и интервалы между автомобилями.