Из-за сильнейшего ливня городские службы переведены на круглосуточный режим работы — уфимская мэрия

УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Все аварийно-диспетчерские службы города переведены на круглосуточный режим работы, сообщили в уфимской мэрии. Руководители управлений муниципалитета и предприятий жизнеобеспечения города в часы непогоды организуют работу с выездом на места. Это сделано в связи с сильнейшим ливнем, грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15−20 м/с, которые обрушились на центральную часть Уфы во второй половине дня 4 сентября.