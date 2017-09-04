ЕГЭ по русскому языку для школьников, не прошедших аттестацию, состоится 5 сентября

Источник: РИА "Новости"

В этот день будет открыт один пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе школы № 94 в Самаре, где сдавать ЕГЭ будут 12 человек, а также один пункт на дому в Новокуйбышевске.

К экзаменам в сентябре допускаются школьники, которые получили на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в дополнительные сроки, удаленные с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА.