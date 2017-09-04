ЕГЭ по русскому языку для школьников, не прошедших аттестацию, состоится 5 сентября
Во вторник, 5 сентября, для школьников, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА), состоится ЕГЭ по русскому языку.
Во вторник, 5 сентября, для школьников, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА), состоится ЕГЭ по русскому языку.
В этот день будет открыт один пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе школы № 94 в Самаре, где сдавать ЕГЭ будут 12 человек, а также один пункт на дому в Новокуйбышевске.
К экзаменам в сентябре допускаются школьники, которые получили на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в дополнительные сроки, удаленные с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА.
Пересдать математику (на базовом уровне) можно будет 8 сентября. Резервный день — 16 сентября.