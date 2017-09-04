В область поступило более 500 тыс. доз отечественной вакцины для профилактики гриппа

На сегодняшний день в Самарскую область за счет средств федерального бюджета поступило 506,5 тыс. доз отечественной вакцины для профилактики гриппа среди взрослого населения «Совигрипп» (48,8% от заявленного количества) и 185,664 тыс. доз вакцины для профилактики гриппа среди детского населения (50,2% от заявленного количества) «Совигрипп».

Также в ближайшее время ожидается поставка вакцины для профилактики гриппа среди детского населения «Ультрикс» для иммунизации детей с шестилетнего возраста. Оставшаяся часть вакцины против гриппа поступит в регион в сентябре.

С 30 августа вакцины начали поставлять в медицинские организации Самарской области.

Поступившая в регион противогриппозная вакцина производится в России по современным технологиям и относится к вакцинам последнего поколения. Вакцина содержит актуальные штаммы вирусов гриппа А и В, которые будут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон.

Бесплатно вакцинация проводится для следующих групп населения:

дети с шести месяцев до 18 лет, учащиеся 1 — 11 классов;.

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;.

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);.

беременные женщины;.

взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу;.

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.