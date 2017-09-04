В Казахстане станут платными 13 автодорог
Список будущих платных дорог опубликовал на своей странице в Facebook официальный представитель МИР РК Мурат Жуманбай, сообщает NUR.KZ.
Список будущих платных дорог опубликовал на своей странице в Facebook официальный представитель МИР РК Мурат Жуманбай, сообщает NUR.KZ.
По словам Мурата Жуманбая, в текущем году начался монтаж системы взимания платы на автодорогах
Во втором полугодии планируется начать монтаж системы на автодороге
«Вместе с тем до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тысяч км (Капшагай-Талдыкорган, Астана — Костанай — граница РФ, Павлодар — граница РФ, Актобе — Уральск — граница РФ, Атырау — Доссор — Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана, граница РФ — Актобе — Кызылорда, Тараз — Кайнар, Щучинск — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ, Уральск — граница РФ, Астана — Павлодар, Актау — Бейнеу,
По информации официального представителя, на внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице всемирно известных компаний (Kapch, FETC, РТ-Инвест) с софинансированием средств у ЕБРР (период реализации 2018−2019 годах).
В настоящее время АО «НК «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму 150 млн долларов США. В целом, планируется 6,5 тысяч км автодорог сделать платными.