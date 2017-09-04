В Волгограде открыли новый корпус детской школы искусств «Воскресение»
Третье по счету помещение, в котором работают отделения школы, будет сочетать функции образовательного учреждения, художественной галереи и
Третье по счету помещение, в котором работают отделения школы, будет сочетать функции образовательного учреждения, художественной галереи и
Как рассказала директор ДШИ «Воскресение» Елена Антонова, открытие еще одного корпуса даст возможность разгрузить два здания школы, чтобы ученики имели возможность продолжать своё образование в комфортных условиях. «Теперь наши воспитанники художественного и хореографического отделений будут учиться в специально оборудованных классах, — подчеркнула она. — С открытием третьего корпуса наша школа получает новые перспективы развития».
Детская школа искусств «Воскресение» занимает лидирующую позицию в рейтинге детских учреждений дополнительного образования в сфере культуры Волгограда. О высоком профессионализме администрации и коллектива школы говорят многочисленные победы в таких статусных конкурсах, как «Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда» в 2013 и 2015 годах, всероссийский конкурс «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в 2016 году. По итогам всероссийского конкурса среди школ искусств в число 50 лучших учреждений страны вошла детская школа искусств «Воскресение» Волгограда. Такого высокого звания учреждение Волгоградской области удостоено впервые. Сертификат победителя школа направит на пополнение библиотечного фонда.
В настоящее время в ДШИ «Воскресение» обучаются более 1000 детей из различных социальных слоев Кировского и близлежащих районов Волгограда (775 человек — бюджетные места и более 300 человек — сверх муниципального задания за счет платных услуг). ДШИ «Воскресение» реализует дополнительные общеобразовательные программы по направлениям «Инструментальное исполнительство», «Хоровое пение», «Фольклорное искусство», «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство». Преподаватели и учащиеся ДШИ «Воскресение» являются постоянными организаторами и участниками значимых творческих и концертных мероприятий районного, городского, регионального, всероссийского, международного уровней, проходящих в Волгограде и за его пределами.