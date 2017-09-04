В Волгограде открыли новый корпус детской школы искусств «Воскресение»

Как рассказала директор ДШИ «Воскресение» Елена Антонова, открытие еще одного корпуса даст возможность разгрузить два здания школы, чтобы ученики имели возможность продолжать своё образование в комфортных условиях. «Теперь наши воспитанники художественного и хореографического отделений будут учиться в специально оборудованных классах, — подчеркнула она. — С открытием третьего корпуса наша школа получает новые перспективы развития».

Детская школа искусств «Воскресение» занимает лидирующую позицию в рейтинге детских учреждений дополнительного образования в сфере культуры Волгограда. О высоком профессионализме администрации и коллектива школы говорят многочисленные победы в таких статусных конкурсах, как «Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда» в 2013 и 2015 годах, всероссийский конкурс «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в 2016 году. По итогам всероссийского конкурса среди школ искусств в число 50 лучших учреждений страны вошла детская школа искусств «Воскресение» Волгограда. Такого высокого звания учреждение Волгоградской области удостоено впервые. Сертификат победителя школа направит на пополнение библиотечного фонда.