В Петербурге откроют памятник «дружбе» бордюра и поребрика
В Петербурге появится памятник бордюру и поребрику. Скульптуру установят в честь 100-летия Московского района.
В Петербурге появится памятник бордюру и поребрику. Скульптуру установят в честь 100-летия Московского района.
Скульптура символизирует «Московский бордюр» и «Петербургский поребрик». По проекту их выполнят из розового и серого гранита и нарисуют на них улыбающиеся смайлики.
Уточняется, что бюджетных денег на разработку проекта не привлекали. Автором памятника выступил заслуженный художник РФ, архитектор Вячеслав Бухаев.
Памятник откроют на пересечении Московского проспекта и Авиационой улицы.