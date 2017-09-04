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17:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге откроют памятник «дружбе» бордюра и поребрика

В Петербурге появится памятник бордюру и поребрику. Скульптуру установят в честь 100-летия Московского района.

Скульптура символизирует «Московский бордюр» и «Петербургский поребрик». По проекту их выполнят из розового и серого гранита и нарисуют на них улыбающиеся смайлики.

Уточняется, что бюджетных денег на разработку проекта не привлекали. Автором памятника выступил заслуженный художник РФ, архитектор Вячеслав Бухаев.

Памятник откроют на пересечении Московского проспекта и Авиационой улицы.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алесандр Петров
Бред ! Еще установить скульптуру - подъезд , парадная ! Да много еще чего можно .
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