Спортивный молодежный фестиваль пройдет в Ростове
Спортивный молодежный фестиваль «Буревестник» пройдет в Ростове
Спортивный молодежный фестиваль «Буревестник» пройдет в Ростове
Согласно информации из официальных источников, организаторами фестиваля предусмотрены три основные программы: обязательная, показательная и общая. В рамках каждой из программ студенты смогут выступить в командном или личном зачете.
К обязательной программе допускаются команды и спортсмены вузов и профессиональных образовательных организаций Ростовской области. Комиссия по допуску студентов пройдет 13 сентября.
Участниками общей программы могут все желающие в возрасте от 16 до 30 лет, прошедшие регистрацию на сайте
Открытие фестиваля состоится 13 сентября в 12.00 в