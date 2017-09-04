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17:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Спортивный молодежный фестиваль пройдет в Ростове

Спортивный молодежный фестиваль «Буревестник» пройдет в Ростове 13−16 сентября.

Согласно информации из официальных источников, организаторами фестиваля предусмотрены три основные программы: обязательная, показательная и общая. В рамках каждой из программ студенты смогут выступить в командном или личном зачете.

К обязательной программе допускаются команды и спортсмены вузов и профессиональных образовательных организаций Ростовской области. Комиссия по допуску студентов пройдет 13 сентября.

Участниками общей программы могут все желающие в возрасте от 16 до 30 лет, прошедшие регистрацию на сайте stud-fest.ru. Они спорта смогут посоревноваться в кроссфите, двоеборье (бег и стрельба), гиревом спорте, шахматах и дартсе. Регистрация на общую программу начнется 16 сентября.

Открытие фестиваля состоится 13 сентября в 12.00 в конгресс-холле ДГТУ. Награды участникам «Буревестника» вручат 16 сентября на набережной Дона.

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