Волгоградцев приглашают 16 сентября на рыцарский турнир

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, в мероприятии примут участие представители клубов исторической реконструкции и средневекового боя. Состязания пройдут в двух форматах: «Командные бои» современный мечевой бой и турнир НМВ Бои 3Х3 (вторая лига). Участники до 18 лет продемонстрируют себя в дисциплинах «Командного многоборья»: «Штурм крепости», «Битва на ладьях», «Захват флага!». Кроме того, волгоградцы смогут увидеть сражения спортсменов ФСМБР и НМВ, чемпионов России и Европы. Волгоградские команды принимают соперников из шести регионов России.