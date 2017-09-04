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17:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают 16 сентября на рыцарский турнир

Волгоградцев приглашают на рыцарский турнир, который пройдет 16 сентября в ТРЦ «Акварель» в Советском районе города.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, в мероприятии примут участие представители клубов исторической реконструкции и средневекового боя. Состязания пройдут в двух форматах: «Командные бои» современный мечевой бой и турнир НМВ Бои 3Х3 (вторая лига). Участники до 18 лет продемонстрируют себя в дисциплинах «Командного многоборья»: «Штурм крепости», «Битва на ладьях», «Захват флага!». Кроме того, волгоградцы смогут увидеть сражения спортсменов ФСМБР и НМВ, чемпионов России и Европы. Волгоградские команды принимают соперников из шести регионов России.

Добавим, что на мероприятии будет проходить выставка-продажа тематических товаров, изделий ручной работы близких по духу эпохи средневековья.

Мероприятие пройдет в 14:00 в центральном атриуме ТРЦ.

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