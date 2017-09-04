Обозленный из-за наводнения рыжий кот стал мемом

«Вы только гляньте на его морду, он будет мстить каждому уроду, который посмел его бросить. Счастливого пути, маленький кот», — написал Arjan. Его пост которого набрал более 315 тысяч лайков и 118 тысяч репостов, а также привлек внимание пользователей социальной сети.

Микроблогеры посочувствовали коту и постарались выяснить, как сложилась судьба попавшего в беду животного. Ответ опубликовал в Twitter местный телеканал KPRC 2, администрация которого выложила снимок выбравшегося из воды кота.

Несмотря на это, многие пользователи принялись активно распространять фото животного и придумывать различные подписи, тем самым превращая озлобленного кота в мем.