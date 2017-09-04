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18:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Обозленный из-за наводнения рыжий кот стал мемом

Снимок плывущего рыжего кота, сделанный американским фотографом Скоттом Олсоном (Scott Olson) в Хьюстоне после урагана «Харви», стал мемом. Первым на фото обратил внимание пользователь Twitter с ником Arjan.

«Вы только гляньте на его морду, он будет мстить каждому уроду, который посмел его бросить. Счастливого пути, маленький кот», — написал Arjan. Его пост которого набрал более 315 тысяч лайков и 118 тысяч репостов, а также привлек внимание пользователей социальной сети.

Микроблогеры посочувствовали коту и постарались выяснить, как сложилась судьба попавшего в беду животного. Ответ опубликовал в Twitter местный телеканал KPRC 2, администрация которого выложила снимок выбравшегося из воды кота.

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Несмотря на это, многие пользователи принялись активно распространять фото животного и придумывать различные подписи, тем самым превращая озлобленного кота в мем.

Во время загрузки произошла ошибка.«Изменение климата — мистификация».

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По данным The New York Times, от стихийного бедствия погибли как минимум 5 человек, более 10 пострадали.

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